«Это к войне»: экс-депутат Рады рассказал о стратегии Буданова против России

Назначение Кирилла Буданова главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Украина намерена ужесточить мобилизацию и усилить террор в отношении России. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Это к войне, а не к миру, это представитель партии войны, он будет делать то, что умеет хорошо делать, -– терроры. Внутренний террор и внешний. Если он раньше занимался только внешним терроризмом, то сейчас будет заниматься внутренним», — подчеркнул бывший украинский парламентарий.

По словам Олейника, показательным было совещание Буданова с представителями украинских военкоматов (ТЦК), которое он провел в качестве главы офиса Зеленского. Как отметил экс-депутат Рады, на встрече обсуждался вопрос усиления мобилизации на Украине.

Политик добавил, что сегодня Буданов делает все для того, чтобы увеличить количество мобилизованных в ВСУ.

Назначение Буданова главой офиса украинского лидера, считает Олейник, говорит о том, что Киев не намерен искать мирного урегулирования конфликта, а наоборот, стремится продолжить конфронтацию как можно дольше.

12 января РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило о том, что на Украине начали критиковать Буданова за его работу на посту руководителя главного управление разведки (ГУР) минобороны республики.

2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой офиса президента вместо уволенного из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. Западные СМИ писали, что назначением президент Украины ввел в свое окружение потенциально сильного конкурента на выборах.

