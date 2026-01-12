Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

«Это к войне»: экс-депутат Рады рассказал о стратегии Буданова против России

Экс-депутат Олейник: Буданов не собирается заниматься мирным решением по Украине
V_Zelenskiy_official/Telegram

Назначение Кирилла Буданова главой офиса украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Украина намерена ужесточить мобилизацию и усилить террор в отношении России. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Это к войне, а не к миру, это представитель партии войны, он будет делать то, что умеет хорошо делать, -– терроры. Внутренний террор и внешний. Если он раньше занимался только внешним терроризмом, то сейчас будет заниматься внутренним», — подчеркнул бывший украинский парламентарий.

По словам Олейника, показательным было совещание Буданова с представителями украинских военкоматов (ТЦК), которое он провел в качестве главы офиса Зеленского. Как отметил экс-депутат Рады, на встрече обсуждался вопрос усиления мобилизации на Украине.

Политик добавил, что сегодня Буданов делает все для того, чтобы увеличить количество мобилизованных в ВСУ.

Назначение Буданова главой офиса украинского лидера, считает Олейник, говорит о том, что Киев не намерен искать мирного урегулирования конфликта, а наоборот, стремится продолжить конфронтацию как можно дольше.

12 января РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило о том, что на Украине начали критиковать Буданова за его работу на посту руководителя главного управление разведки (ГУР) минобороны республики.

2 января 2026 года Зеленский подписал указ о назначении Буданова главой офиса президента вместо уволенного из-за коррупционного скандала Андрея Ермака. Западные СМИ писали, что назначением президент Украины ввел в свое окружение потенциально сильного конкурента на выборах.

Ранее СМИ оценили роль Буданова в российско-украинских переговорах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27598387_rnd_5",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Как сделать возвращение к работе после каникул менее невыносимым? Топ простых советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+