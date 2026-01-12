В Совете Федерации предложили расширить зону контроля дорожных камер

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с предложением расширить функционал камер фиксации нарушений ПДД, чтобы они регистрировали нарушения не только на автобусной полосе, но и на всей ширине дорог с «выделенкой». Проект закона направлен на отзыв в правительство России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проектом предлагается внести изменения в закон о дорожной деятельности в РФ, исключив из него слова «в целях контроля за соблюдением ПДД на такой полосе», что позволит повысить безопасность дорожного движения на дорогах с выделенной полосой для движения маршрутных транспортных средств за счет обеспечения возможности фиксации нарушений ПДД на всей ширине дороги», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

До этого стало известно, что с 9 января в России увеличились штрафы за перевозку детей без автокресел или других удерживающих устройств. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

В конце декабря закон подписал президент России Владимир Путин. Изменения коснутся части 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь за нарушение правил перевозки детей водителям придётся заплатить не 3 тысячи, а 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф вырастет с 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — с 100 до 200 тысяч рублей.

Отдельные нормы установлены для самозанятых водителей такси: их штраф за отсутствие автокресел у детей составит 50 тысяч рублей, что соответствует санкциям для должностных лиц.

Ранее сообщалось, что ставки транспортного налога повысили в Московской области.