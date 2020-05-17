В Минздраве предостерегли гипертоников от коронавируса

В Минздраве напомнили, как следует себя вести гипертоникам в условиях пандемии коронавируса. Об этом сайту стопкоронавирус.рф рассказал главный внештатный кардиолог ведомства Сергей Бойцов.

По данным специалиста, люди с болезнями сердца и сосудов находятся в группе высокого риска заражения инфекцией. Поэтому каждому россиянину с повышенным артериальным давлением необходимо принимать препараты, предписанные лечащим врачом. Кроме того, им нельзя забывать и о физической активности.

«Появились данные, что артериальная гипертония очень значимо ассоциирована с вероятностью развития тяжелого течения коронавирусной инфекции», — сказал Бойцов.

За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9 709 случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в стране выявили 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациента, а скончался — 2 631.

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