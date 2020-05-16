Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве

В московских аэропортах отменили 22 рейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Такие данные представлены на 00.15 по мск.

В столичном Домодедово отменено 16 рейсов, а задержанными числятся еще три.

При этом во Внуково отменено шесть рейсов.

В Жуковском и Шереметьево отмененные или задержанные рейсы отсутствуют.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.