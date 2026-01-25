Песков сравнил политику Трампа и российский курс на многополярность

Методы, которыми руководствуется в политике президент США Дональд Трамп, не очень соотносятся с российским политическим курсом на многополярность, но для России главное — не «нагибаться через коленку». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту канала «Россия» Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что сейчас мы живем в мире, который «драматически изменился» и продолжает «траекторию перемен».

«Методы, к которым он [Трамп] прибегает, не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения всего «через коленку» по-русски, <...> решения через силу», — сказал Песков.

Песков подчеркнул, что европейские политики не способны противостоять напористости и опыту политика Трампа, который базирует свои подходы на принципах «сурового, беспощадного бизнеса». По его словам, те, кто «нагибаются через колено», будут и дальше нагибаться, главное — России этого не делать.

До этого политолог Дмитрий Матюшенков заявил, что Трамп запустил необратимый процесс на Западе. По его словам, опасения, что американский лидер использует разведданные для силового захвата Гренландии, заставляют партнеров США пересматривать принцип «открытого диалога

Ранее британская газета The Guardian обозначила главный принцип Трампа во внешней политике.