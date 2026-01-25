Алена Свиридова впервые стала бабушкой

Певица Алена Свиридова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что впервые стала бабушкой.
У Свиридовой родилась внучка Изабель. Артистка подчеркнула, что рождение нового члена семьи стало ее реальной причиной поездки в Канаду.
«Для того, чтобы понять, каково это стать бабушкой, нужно обязательно взять на руки и законнектиться, как в фильме «Аватар». Все произошло. Мы с ней одной крови. Я ей пою колыбельные, она с удовольствием слушает, улыбается», — поделилась певица.
Свиридова призналась, что собирается сочинять песни для внучки.
Сын Свиридовой Василий живет в Ванкувере со своей женой Машей. Певица признавалась, что со старшим сыном у нее практически полностью совпадают интересы и взгляды на жизнь. По словам артистки, они могут часами разговаривать на любые темы, и этого ей очень не хватает в разлуке.
У Свиридовой также есть сын Григорий, которого она родила от манекенщика Дмитрия Мирошниченко. Молодой человек в 2023 году поступил в ГИТИС в мастерскую народного артиста России Сергея Яшина.
Ранее Алена Свиридова снялась с 21-летним сыном в телеигре.