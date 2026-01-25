Синоптик предупредил о сильных морозах и резкой смене погоды в Москве

В Москве в выходные зафиксировали сильные морозы, температура опускалась до -30°C, однако скоро в столице ожидаются потепление и снегопады. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

По его словам, самые низкие показатели были отмечены на юго-востоке Подмосковья, где влияние холодной воздушной массы с Урала ощущается сильнее всего. В Черустях температура доходила до -30°C, тогда как в самой Москве ночью фиксировали -18…-20°C, а днем около -15°C. Такие значения, как отметил синоптик, на 12–13°C ниже климатической нормы.

Вильфанд уточнил, что холодная погода сохранится и 26 января. Антициклон продолжит определять погодные условия, осадков не ожидается, а ночное выхолаживание приведет к температурам от -18 до -25°C по региону, при этом в отдельных районах Подмосковья мороз может усилиться.

Затем, по словам специалиста, в столицу начнет поступать плотная облачность, что ослабит ночное выхолаживание. 26 января днем температура в Москве повысится до -10…-12°C, на следующий день ночью составит -12…-14°C, днем — -4…-6°C, хотя погода все еще будет холоднее нормы.

По прогнозу Гидрометцентра, 28 и 29 января в Москве установится более мягкая погода: ночью ожидается -5…-10°C, днем — -2…-7°C, а на западе региона температура приблизится к 0°C. Начиная с ночи 27 января возможны снегопады, за сутки может выпасть около 10 мм осадков. При этом Вильфанд отметил, что потепление будет кратковременным.

Ранее специалисты прогнозировали усиление снегопадов в Москве с выпадением до 27 мм осадков.