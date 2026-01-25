Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Синоптик предупредил о сильных морозах и резкой смене погоды в Москве

Синоптик Вильфанд спрогнозировал кратковременное потепление в Москве
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Москве в выходные зафиксировали сильные морозы, температура опускалась до -30°C, однако скоро в столице ожидаются потепление и снегопады. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

По его словам, самые низкие показатели были отмечены на юго-востоке Подмосковья, где влияние холодной воздушной массы с Урала ощущается сильнее всего. В Черустях температура доходила до -30°C, тогда как в самой Москве ночью фиксировали -18…-20°C, а днем около -15°C. Такие значения, как отметил синоптик, на 12–13°C ниже климатической нормы.

Вильфанд уточнил, что холодная погода сохранится и 26 января. Антициклон продолжит определять погодные условия, осадков не ожидается, а ночное выхолаживание приведет к температурам от -18 до -25°C по региону, при этом в отдельных районах Подмосковья мороз может усилиться.

Затем, по словам специалиста, в столицу начнет поступать плотная облачность, что ослабит ночное выхолаживание. 26 января днем температура в Москве повысится до -10…-12°C, на следующий день ночью составит -12…-14°C, днем — -4…-6°C, хотя погода все еще будет холоднее нормы.

По прогнозу Гидрометцентра, 28 и 29 января в Москве установится более мягкая погода: ночью ожидается -5…-10°C, днем — -2…-7°C, а на западе региона температура приблизится к 0°C. Начиная с ночи 27 января возможны снегопады, за сутки может выпасть около 10 мм осадков. При этом Вильфанд отметил, что потепление будет кратковременным.

Ранее специалисты прогнозировали усиление снегопадов в Москве с выпадением до 27 мм осадков.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27703117_rnd_2",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+