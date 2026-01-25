СМИ рассказали о выгоде для Дании от угроз Трампа

Независимость Гренландии, которой желали жители острова, теперь выглядит очень маловероятной, так как угрозы Трампа захватить остров только укрепили позиции Дании на этой территории. Об этом пишет The Spectator.

Журналистка Фелис Басболл отметила, что в условиях кризиса Дания «пока смогла продемонстрировать единство», ведь «ничего не укрепляет королевство так, как угроза вторжения». Кроме того, если раньше независимость была конечной целью Гренландии, то теперь эта мечта может оказаться несбыточной «по мере роста напряженности в Арктике», пишет издание.

«Сделка с Трампом, вероятно, не предложит ничего такого, чего Дания и так бы не предоставляла острову. Это не значит, что ничего не придётся менять. Независимость Гренландии выглядит всё более маловероятной из-за того, что угрозы Трампа в некотором смысле укрепили позиции Дании, а также из-за меняющейся геополитической ситуации в Арктике», – пишет издание.

Журналистка отмечает, что для выживания Дании в ближайшее время нужно будет укреплять связи между составными частями королевства. По ее словам, усиление программ обмена и включение всей территории Дании в программу уроков истории может помочь достичь этой цели. Также в предстоящие годы Копенгагену придется «более тщательно осмысливать» свое колониальное наследие, не забывая об интересе США, пишет автор.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США заявил, что не собирается использовать военную силу для захвата Гренландии. Затем он рассказал о планах заключить соглашение, которое даст право США делать с островом «все, что захочется».

По информации газеты The Times, сделка подразумевает запрет на финансовые вклады России и Китая в экономику Гренландии, создание на острове командного центра НАТО, а также заключение соглашение об «исключительном режиме» и разрешение для США получить доступ к полезным ископаемым территории.

Ранее в Совфеде заявили о превращении Гренландии в новую «линию разлома».