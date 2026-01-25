Размер шрифта
Культура

Володин назвал отличие Высоцкого от уехавших из России артистов

Председатель Госдумы Володин: Высоцкий стал народным певцом при жизни
Галина Кмит/ РИА Новости

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в Telegram-канале почтил память певца Владимира Высоцкого.

25 января исполнилось 88 лет со дня рождения Высоцкого. Володин отметил, что певца не стало в 42 года. Однако, как заявил депутат, артист прожил ярко и внес большой вклад в развитие культуры и формирования мировоззрения россиян. Он добавил, что целые поколения выросли на творчестве артиста не только в странах постсоветского пространства, но и за рубежом.

Володин также сравнил Высоцкого с нынешними артистами, которые уезжают из России.

«Он отличался от своих нынешних коллег по творческому цеху, кто получил все у себя на Родине — любовь зрителей и богатства, — а затем предал ее. Уехав и делая сегодня подлые заявления с территории других государств в адрес нашей страны. Высоцкий говорил: «Без России я ничто. Без народа, для которого я пишу, меня нет», — заявил депутат.

По словам Володина, Высоцкий стал народным певцом и легендой при жизни, несмотря на то, что не был признан официально в своей стране. Музыканта не принимали в Союз писателей и не разрешали печатать сборники стихотворений.

Ранее Марина Влади (признан в РФ иностранным агентом) попросила сохранить в тайне переписку с Высоцким.

