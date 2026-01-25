Размер шрифта
Группу россиян могут депортировать после прогулки на гидроциклах по водам Чили

Shot: туристов из РФ могут депортировать из Чили из-за прогулки на гидроциклах
Российские туристы предстанут перед судом в Чили из-за отдыха в непредназначенных для этого местах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Путешественники приехали в Патагонию в рамках поездки, которую организовала российская туристическая компания. Во время отдыха россияне катались на гидроциклах на территории местных водоемов.

«Местным не понравилось халатное отношение россиян к «нетронутой» природе Чили, и они сдали их полиции», – сообщается в публикации.

Так как реки из-за техники быстро загрязняются, а животные в этом регионе уязвимы, кататься на гидроциклах запрещено. В результате граждан России привлекли к расследованию, восемь человек могут депортировать за нарушение закона.

Ответственность могут понести и представители турфирмы – их компании могут запретить работать в стране. Заседание по разбирательству назначено на начало февраля.

До этого мурманские специалисты спасли туристов из Индии и Китая. По данным kp.ru, путешественники решили заняться айсфлоатингом, но течение унесло их далеко от берега. Из-за специальных костюмов иностранцы не могли выбраться из воды самостоятельно, поэтому им помогли спасатели.

Ранее из Таиланда депортировали четырех россиян за нарушение миграционных требований.

