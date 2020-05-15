В МГУ оценили последствия украинских санкций

Санкции, введенные Украиной в отношении Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова, не скажутся на работе учебного заведения, заявили в пресс-службе вуза. Об этом сообщает ТАСС.

Граждане Украины в любом случае смогут поступить в университет при участии в конкурсе, подчеркнули в МГУ. Там добавили, что на обучение уже зачисленных в вуз украинцев санкции также не повлияют.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда культурных и научных учреждений России. Под санкции, в частности, попали МГУ имени М. В. Ломоносова, Эрмитаж и ряд других учреждений.

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