Молдавия продлила ограничения из-за коронавируса до 30 июня

Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения объявлена в Молдавии до 30 июня текущего года, заявила сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты страны Виорика Думбрэвяну. Об этом сообщает «Интерфакс».

На этот период обязательными становятся ношение масок в общественных местах и соблюдение социальной дистанции в 1 метр, отметила министр. Также остается в силе запрет на международное автобусное и авиасообщение.

По словам Думбрэвяну, запрет на работу предприятий общественного питания и гостиниц продлен до 31 мая, до этого же времени останутся закрытыми детские и спортивные площадки. Учебные заведения закрыты до 30 июня.

При этом с 16 мая в стране будет восстановлена работа поликлиник и частных медицинских организаций, в том числе стоматологических кабинетов, подчеркнула министр. Она добавила, что парикмахерские также начнут работать, однако только для оказания услуг по стрижке волос..

Ранее на территории Молдавии был введен режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса нового типа, его действие истекает 15 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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