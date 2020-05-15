В Чертанове легковой автомобиль упал в пруд

В районе Чертаново Северное на юге Москвы легковой автомобиль упал в пруд, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал представитель экстренных служб столицы, машина упала в Малый Чертановский пруд при невыясненных обстоятельствах.

Водителю удалось самостоятельно выбраться из затонувшего автомобиля, в данный момент его осматривает бригада скорой помощи.

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