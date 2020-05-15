Женщины-машинистки начнут работать в московском метро в 2021 году

Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский заявил, что первые женщины-машинистки смогут начать работу на Филевской линии метро уже с начала 2021 года, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас на обучении первая группа из числа сотрудниц метрополитена. Они будут управлять современными и комфортными поездами «Москва». Скорее всего, на Филёвской линии», — сказал Козловский.

Он отметил, что одно из главных требований к новым сотрудницам — состояние здоровья. Кроме того, все кандидаты обязаны будут пройти психологическое тестирование на стрессоустойчивость.

Запрет на работу женщин машинистами поездов в метро был снят властями страны в 2019 году. В ближайшие пять лет Московский метрополитен планирует принять на работу по данной специальности около 500 новых сотрудниц.

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