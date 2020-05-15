Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в штате Невада

На территории американского штата Невада произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземного толчка располагался в 197 км к юго-востоку от города Карсон-Сити, где проживают около 55 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 7,6 км.

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