В Москве третий день подряд выявляют меньше пяти тысяч заболевших COVID-19

В Москве третий день подряд выявляют меньше пяти тысяч заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю заболевания.

Так, за прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 4748 случаев заражений.

В предыдущие два дня в столице было 4712 и 4703 случая. Начиная со 2 мая, каждый день выявляли больше пяти тыс. заразившихся.

По последним данным, в Москве зафиксировано 135 464 случая инфицирования, 24 562 человека выздоровели, 1358 умерли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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