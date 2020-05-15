В Москве третий день подряд выявляют меньше пяти тысяч заболевших COVID-19
В Москве третий день подряд выявляют меньше пяти тысяч заражений коронавирусом за сутки. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по контролю заболевания.
Так, за прошедшие сутки в Москве было зафиксировано 4748 случаев заражений.
В предыдущие два дня в столице было 4712 и 4703 случая. Начиная со 2 мая, каждый день выявляли больше пяти тыс. заразившихся.
По последним данным, в Москве зафиксировано 135 464 случая инфицирования, 24 562 человека выздоровели, 1358 умерли.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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