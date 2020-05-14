Подпольную мастерскую по изготовлению оружия закрыли в Томской области

Сотрудники управления ФСБ России по Томской области вместе с полицейскими пресекли деятельность подпольной мастерской по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УФСБ.

Так, были изъяты пять единиц огнестрельного оружия и боеприпасы различного калибра. Исследование показало, что данное оружие признано боевым.

В отношении двух фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемые дали признательные показания. На данный момент проводятся следственные действия и оперативные мероприятия по документированию незаконной деятельности обвиняемых, выявляются дополнительные факты незаконного изготовления и возможного сбыта огнестрельного оружия и средств поражения.

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