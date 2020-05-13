Правительство Молдавии отменило школьные экзамены из-за коронавируса

Руководство Молдавии принято решение не проводить выпускные экзамены у школьников в этом году из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова премьер-министра страны Иона Кику.

«Оценки в дипломах будут выставлены на базе средних баллов по предметам, полученных учениками за последние три года. Эти дипломы позволят им поступать во все высшие учебные заведения», — сказал Кику.

Он добавил, что сбор школьников в единых экзаменационных центрах повысит риск распространения коронавируса в стране. Решение правительства Молдавии должен утвердить парламент страны.

В настоящее время, по официальным данным, коронавирусом заразились 5154 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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