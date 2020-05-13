Курьерская компания СДЭК не фиксировала утечку данных клиентов

В курьерской компании СДЭК заявили, что не фиксировали утечку данных своих клиентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что произошла утечка данных о 9 миллионах клиентов СДЭК. База данных якобы была выставлена на продажу в интернете за 70 тыс. руб. В ней содержится информация о грузах, их местоположении и самих клиентах, включая номера их ИНН.

Однако в службе доставки утверждают, что из-за больших размеров базы ее утечка не может остаться незамеченной, то есть сотрудники безопасности сразу видят, кто и откуда скачивает данные.

«Подобных случаев не было зафиксировано в последнее время, утечки не было», — сказали в пресс-службе, добавив, что сейчас компания усиливает систему безопасности.

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