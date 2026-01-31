Размер шрифта
В Иране взорвался второй за день жилой дом

Четыре человека не выжили при взрыве в жилом доме в иранском городе Ахваз
В жилом доме в иранском городе Ахваз произошел взрыв, в результате которого пять человек пострадали, четверых спасти не удалось. Об этом заявил глава муниципальной пожарной службы города Бабак Рабии, чьи слова приводит агентство Mashregh.

Сообщается также, что пожарным удалось извлечь живого ребенка из-под обломков.

До этого «Известия» сообщали, что 31 января в городе Бендер-Аббас, находящемся в южной иранской провинции Хормозган, произошел еще один взрыв в жилом доме. Глава центра управления кризисами при администрации губернатора провинции Мехрдад Хасан-заде уточнил, что в результате инцидента четырнадцать человек получили ранения, одного спасти не удалось.

Ряд Telegram-каналов опубликовал сообщения о том, что на месте взрыва в Бендер-Аббасе находился командующий военно-морскими силами (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Алиреза Тангсири. Позже иранское агентство Tasnim сообщило, что эти слухи не соответствуют действительности.

Ранее WSJ узнала о планах Трампа атаковать Иран.
 
