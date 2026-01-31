Размер шрифта
В РФ сообщили о ликвидации разработчика оружия для ВСУ

ТАСС: на Украине ликвидировали разработчика высокотехнологичного оружия для ВСУ
Serhii Korovainyi/Reuters

На Украине 28 января был ликвидирован разрабатывавший высокотехнологичное оружие полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

Отмечается, что речь идет о начальнике учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники НИИ Алексее Филиппенкове 1980 года рождения.

До этого Филиппенков занимал должность замначальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.

В начале января стало известно о ликвидации в Харьковской области одного из разработчиков ракет для ВСУ — офицера Сил специальных операций (ССО) Украины.

Кроме того, сообщалось, что российские военные уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ «Кракен» под Константиновкой. После зачистки территорий российские бойцы обнаружили большое количество медикаментов и экипировки иностранного производства.

Ранее в силовых структурах России заявили об уничтожении наемников украинских подразделений в Одесской области.
 
