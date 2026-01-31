В Киеве и области восстановили электроснабжение важной инфраструктуры

На Украине началось восстановление электроснабжения после масштабного каскадного сбоя. Свет уже подали на критически важные объекты инфраструктуры Киева, Киевской и Днепропетровской областей, сообщил на своей странице в Telegram-канале министр энергетики республики Денис Шмыгаль.

» <...> в Харьковской, Житомирской и Одесской областях людям уже возвращают свет», — написал он.

Несмотря на это, нескольких областях Украины продолжают действовать аварийные графики отключения электроэнергии.

Большинство украинских регионов столкнулись с масштабным отключением электричества. Причиной послужило одновременное отключение высоковольтных линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также между западной и центральной частями самой Украины. На этом фоне почти по всей Украине произошел блэкаут. Эксперты прогнозируют восстановление системы не раньше чем через сутки.

Света, в частности, нет в Одесской, Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях. В Киеве также полностью прекращена подача воды. Кроме того, как написал мэр города Виталий Кличко, в столице Украины остановилось метро. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru.»

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.