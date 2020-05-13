Почти 320 пациентов лечат в больнице в Коммунарке

Лечение в столичной больнице в Коммунарка проходят 317 пациентов, из них у 72% подтвержден коронавирус, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

49 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), из них 21 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), рассказал Проценко.

Среди пациентов, находящихся в ОРИТ, 69% старше 60 лет, 29% составляют люди в возрасте от 41 до 60 лет, 2% в возрасте от 18 до 40 лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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