За сутки в Китае выявили 15 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в Китае было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом и восемь бессимптомных носителей. Об этом говорится в отчете госкомитета по вопросам здравоохранения страны.

За минувшие сутки шесть случаев обнаружили в провинции Цзилинь, еще один – ввозной случай в Шанхае. При этом выздоровели 18 пациентов, смертей не было.

Таким образом, в Китае с начала эпидемии зафиксировано 82 926 подтвержденных случаях заражения. Выписаны после выздоровления более 78 тыс. человек, а умерли — 4633.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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