Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Жителям России стоит готовиться к тому, что летом 2020 году в России участятся природные катаклизмы. Об этом порталу Ura.ru рассказал старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Климатолог уверен, что на Россию помимо сильных ливней в одних регионах и засухи в других могут обрушиться смерчи и ураганы. Он считает, что такие прогнозы подтверждают данные Росгидромета и мировых страховых агентств.

«Вероятно, будет учащение природных катаклизмов. Тенденция ровно такая», — подчеркнул он.

При этом Киселев констатировал, что природные катаклизмы, вероятно, затронут все 85 субъекта России. Но пока нельзя прогнозировать, где последствия будут более разрушительными.

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