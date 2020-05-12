Организатор сгоревшего хосписа в Красногорске арестован

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Суд в Красногорске арестовал организатора частного хосписа, где погибли 11 человек при пожаре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГСУСК по Московской области Ольгу Врадий.

Уточняется, что организатора заключили под стражу на два месяца, до конца следствия.

Ранее сообщалось, что в пансионате-хосписе «Второй дом» в подмосковном Красногорске произошел пожар. По данным экстренных служб Московской области, в результате инцидента погибли 11 человек.

По предварительным данным, причиной пожара в здании могла стать неисправная электропроводка. Власти Подмосковья также сообщили, что помещение, где жили пенсионеры, не было зарегистрировано в качестве хосписа.

В отношении организатора хосписа возбудили уголовное дело.

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