Первый пациент с коронавирусом скончался на Камчатке

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На Камчатке скончался первый пациент с COVID-19, сообщил врио главы региона Владимир Солодов в своем Telagram-канале.

Он рассказал, что жертвой коронавируса стал 55-летний мужчина. Инфекция у него развивалась на фоне хронических заболеваний — гипертонии и сахарного диабета.

Солодов выразил соболезнования родным умершего, и добавил, что им будет оказано все необходимое содействие, связанное с организацией похорон.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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