Землетрясение магнитудой 5,8 случилось у берегов Японии
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У побережья японской префектуры Ибараки случилось землетрясение магнитудой 5,8. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).
Сообщается, что эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 49 км к юго-востоку от японского города Хитати.
При этом очаг землетрясения располагался на глубине 30,4 км.
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