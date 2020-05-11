Землетрясение магнитудой 5,8 случилось у берегов Японии

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У побережья японской префектуры Ибараки случилось землетрясение магнитудой 5,8. Об этом свидетельствуют данные Геологической службы США (USGS).

Сообщается, что эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 49 км к юго-востоку от японского города Хитати.

При этом очаг землетрясения располагался на глубине 30,4 км.

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