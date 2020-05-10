Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

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Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает «Вечерняя Москва».

Алексеева напомнила, что в столице с 12 мая вводится масочно-перчаточный режим. Снимать индивидуальные средства защиты в общественных местах будет запрещено, но в них будет жарко, и человек сразу вспотеет.

Терапевт отметила, что после первой жары многие люди простывают, так как сидят под вентиляторами и кондиционерами, однако сейчас следует поберечь себя.

Она рекомендовала отказаться от идеи принимать холодный душ и призвала спасаться от жары при помощи опрыскивания из пульверизатора и обильного питья.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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