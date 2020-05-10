Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Сообщается, что заразившийся пациент находится в тяжелом состоянии.
За минувшие сутки в провинции Хубэй зафиксировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением остаются 616 бессимптомных носителей вируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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