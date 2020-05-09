Снятые ограничения по коронавирусу смогут вернуть при ухудшении эпидситуации

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В Роспотребнадзоре заявили, что ограничительные меры, которые ввели в России на фоне пандемии коронавируса, могут быть возвращены после отмены при ухудшении эпидемической ситуации. Об этом сообщается в методических рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.

Отмечается, что решение о поэтапном снятии ограничений принимается властями российских регионов на основании предложений и предписаний главных государственных санитарных врачей субъектов РФ.

«Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации», — уточнили в Роспотребнадзоре.

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