Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Турции превысило 135 тысяч человек

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В Турции положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили более 1,8 тысячи человек. Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране поднялось до 135 569 граждан.

Кроме того, число летальных исходов за время пандемии возросло до 3 689 умерших.

При этом излечились от коронавирусной инфекции, по словам Коджи, 86 396 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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