Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать волонтерами

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Москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому пациентам, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтерами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем», — сказала Ракова.

Заммэра отметила, что к инициативе уже присоединились 276 человек.

В Москве коронавирусом заразились 92 тысячи, скончались 905 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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