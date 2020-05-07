Организатору вечеринки в Петербурге назначили наказание

<img src="//img.gazeta.ru/files3/559/13041559/upload-2020-04-07T190343Z_292548714_RC2UZF9ATIKC_RTRMADP_3_SUPERMOON-SIGHTING-RUSSIA-pic905-895x505-1596.jpg">

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности Кирилла Троценко, организовавшего массовый сбор горожан на Крестовском острове у «Газпром Арены». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ему назначили 11 суток административного ареста за нарушение связанного с пандемией коронавируса временного запрета на проведение мероприятий.

«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток», — говорится в сообщении.

По установленным следствием данным, Троценко «организовал вечеринку» через новостной пост в Telegram.

Организатор признал свою вину и сказал, что «ситуация вышла из-под контроля», а также выразил сожаление о содеянном.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Власти Петербурга заинтересовались видео с массовой вечеринки на Крестовском острове