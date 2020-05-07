Организатору вечеринки в Петербурге назначили наказание
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к ответственности Кирилла Троценко, организовавшего массовый сбор горожан на Крестовском острове у «Газпром Арены». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что ему назначили 11 суток административного ареста за нарушение связанного с пандемией коронавируса временного запрета на проведение мероприятий.
«Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 11 суток», — говорится в сообщении.
По установленным следствием данным, Троценко «организовал вечеринку» через новостной пост в Telegram.
Организатор признал свою вину и сказал, что «ситуация вышла из-под контроля», а также выразил сожаление о содеянном.
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