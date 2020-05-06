Чиновник из Брянска выдавал незаконные пропуска для работы в пандемию
Глава администрации Советского района Брянска подозревается в выдаче предприятиям незаконных пропусков для работы в период пандемии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
«Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Советского района города Брянска по факту злоупотребления им своими должностными полномочиями», — говорится в сообщении ведомства.
Как считает следствие, чиновник выдавал коммерческим предприятиям, работа которых запрещена в период пандемии, незаконные пропуска, позволяющие вести деятельность в этот период.
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