Чиновник из Брянска выдавал незаконные пропуска для работы в пандемию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/869/13058869/RIAN_6223783.HR-pic905-895x505-50666.jpg">

Глава администрации Советского района Брянска подозревается в выдаче предприятиям незаконных пропусков для работы в период пандемии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Следственными органами СК РФ по Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Советского района города Брянска по факту злоупотребления им своими должностными полномочиями», — говорится в сообщении ведомства.

Как считает следствие, чиновник выдавал коммерческим предприятиям, работа которых запрещена в период пандемии, незаконные пропуска, позволяющие вести деятельность в этот период.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Саратовский министр покинула пост после инцидента с масками по 425 руб.

— Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

— В Подмосковье задержали полицейских по подозрению в продаже наркотиков