Число зараженных коронавирусом в Москве возросло до 74 401

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В столице увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом до 74 401, сообщили в оперативном Мособлштабе.

За сутки прирост составил 8,4% — 5 795 заболевших.

Выписаны после выздоровления в Москве еще 544 человека, а за все время — 7 573. Число умерших составляет 764 человека (+35).

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее президент России Владимир Путин продлил до 11 мая режим самоизоляции в России.

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