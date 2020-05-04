За сутки в Коммунарку на лечение привезли 34 человека

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что за минувшие сутки в медучреждение поступили еще 34 человека, а выписались — 42.

По его данным, в стационаре на сегодняшний день находятся 503 пациента, из них 36% в состоянии средней тяжести, 60% в тяжелом состоянии и 5% — в крайне тяжелом. При этом коронавирус подтвержден у 62%, кроме того, у 98% из этого числа выявлена и внебольничная пневмония.

В реанимации размещены 55 пациентов, написал он в Facebоok.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Согласно последним данным, в России на сегодняшний день заражены свыше 134 тыс. человек, выздоровели более 16,6 тыс., а умерли — 1 280.

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