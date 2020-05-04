США считают, что КНР скрывала ситуацию с COVID-19, чтобы запастись медикаментами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/271/13062271/2019-07-30T000000Z_157627281_RC1460EC2500_RTRMADP_3_USA-TRADE-CHINA-pic905-895x505-84711.jpg">

Разведка США считает, что власти Китая намерено скрывали опасность распространения коронавируса, чтобы успеть запастись медикаментами и медицинской техникой для борьбы с инфекцией, сообщает издание The Associated press со ссылкой на документы американских спецслужб.

В докладе разведки сообщается, что с начала вспышки инфекции, Китай существенно увеличил импорт медицинских товаров, сократив до минимума его экспорт за границу. Руководство страны пыталось скрыть данный факт и «отрицало наличие ограничений на экспорт», следует из данных спецслужб.

По информации разведки, КНР проводил подобные манипуляции весь январь. Специалисты полагают, что с вероятностью в 95% изменения в импорте и экспорте Китая были за пределами нормы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американская сторона рассматривает версии, согласно которым коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.

Он также заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до мировой общественности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Помпео объявил о наличии доказательств сокрытия Китаем ситуации с COVID

— Помпео заявил, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане