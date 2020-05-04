Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 100 тысяч

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Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии с начала пандемии превысило 100 тысяч, погибли более семи тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику, опубликованную минздравом страны.

По данным ведомства, за последние 24 часа в Бразилии выявили более 4,5 тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных составило 101 147 человек. Страна в настоящее время остается на девятом месте по числу зараженных.

Всего за сутки в Бразилии погибли 275 пациентов с коронавирусом, 7 205 человек скончались с начала пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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