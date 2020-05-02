Собянин рассказал об отношении москвичей к COVID-19

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поначалу москвичи более ответственно относились к угрозе коронавируса нового типа, нежели чем сейчас. Об этом он рассказал в интервью Наиле Аскер-заде для фильма «Опасный вирус 4» на канале «Россия 1».

По его словам, на это повлияла психологическая усталость москвичей.

«Когда тебе говорят, что опасность, опасность, и об этом говорят уже не одну неделю, ты просто устаешь от этого, и тебе хочется верить, что все уже закончилось, ведь если посмотреть по сторонам — ничего не происходит», — сказал Собянин.

Градоначальник выразил мнение, что изменения в настроении столичных жителей также связаны с наступлением теплой и солнечной погоды.

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