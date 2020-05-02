В Роспотребнадзоре не исключили возможность передачи COVID-19 с едой и водой
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что коронавирус может распространяться как воздушно-капельным, так и контактным путем, передает ТАСС.
При этом, по ее словам, абсолютно исключить возможность его попадания в организм с едой и водой тоже нельзя. Это «вопрос дискутабельный», сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора также напомнила, что следует регулярно протирать гаджеты и обрабатывать поверхности используемых предметов, чтобы вирус не смог попасть в организм через руки.
По последним данным, в России выявлено 124 054 случая заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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