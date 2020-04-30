На лечении в больнице в Коммунарке состоят 540 пациентов

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На лечении в московской больнице в Коммунарке находятся 540 пациентов. Об этом сообщил главный врач клиники Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По его словам, у 532 из указанного числа пациентов диагностирована пневмония, у 337 обнаружена коронавирусная инфекция.

На кислороде вне отделение реанимации и интенсивной терапии находится 161 человек. В ОРИТ — 49.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 26 пациентов.

К клинике находятся 19 человек в возрасте от 41 до 60 лет, четверо из них на ИВЛ. Также 30 пациентов старше 61 года, из них на ИВЛ — 22 человека.

За сутки в больницу поступило 70 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,1 млн.

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