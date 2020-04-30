Врачи провели 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре Москвы
В Москве врачи проконсультировали 19 тысяч пациентов, проведя 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
«Врачи, используя видеосвязь, могут дистанционно оценить состояние больного, ответить на вопросы и дать рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 100 тысяч таких консультаций», — сказала Ракова.
Заммэра уточнила, что лечение на дому проходит эффективно: число ухудшений минимально, 4% заболевших было госпитализировано.
В Москве коронавирусом заразились 50 тысяч, скончались 546 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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