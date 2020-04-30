Врачи провели 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре Москвы

Прослушать новость
Остановить прослушивание

В Москве врачи проконсультировали 19 тысяч пациентов, проведя 100 тысяч консультаций в телемедицинском центре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«Врачи, используя видеосвязь, могут дистанционно оценить состояние больного, ответить на вопросы и дать рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 100 тысяч таких консультаций», — сказала Ракова.

Заммэра уточнила, что лечение на дому проходит эффективно: число ухудшений минимально, 4% заболевших было госпитализировано.

В Москве коронавирусом заразились 50 тысяч, скончались 546 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Москва аннулирует пропуски болеющим коронавирусом и ОРВИ

Новые жертвы вируса: в Москве скончались 65 пациентов

Собянин объяснил порядок продления рабочих пропусков до 11 мая