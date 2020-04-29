Рособрнадзор изменил резервные сроки сдачи итогового сочинения для школьников

<img src="//img.gazeta.ru/files3/885/12985885/RIAN_5894862.HR-pic905-895x505-91113.jpg">

Рособрнадзор принял решение о переносе резервных сроков написания итогового сочинения для школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, было принято решение, что резервной датой сдачи будет назначено 25 мая, вместо 6 мая.

В ведомстве уточнили, что данное решение было принято в связи с продлением режима нерабочих дней до 11 мая.

Успешное написание сочинения учеником 11 класса является обязательным условием для допуска к экзаменам.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минобрнауки заявили о штатном окончании учебного года в вузах

— В колледжах РФ защиты и экзамены могут пройти дистанционно из-за COVID-19

— Приемная кампания в вузах в 2020 году начнется после публикации итогов ЕГЭ