Рособрнадзор изменил резервные сроки сдачи итогового сочинения для школьников
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Рособрнадзор принял решение о переносе резервных сроков написания итогового сочинения для школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Так, было принято решение, что резервной датой сдачи будет назначено 25 мая, вместо 6 мая.
В ведомстве уточнили, что данное решение было принято в связи с продлением режима нерабочих дней до 11 мая.
Успешное написание сочинения учеником 11 класса является обязательным условием для допуска к экзаменам.
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