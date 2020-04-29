Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется

В том случае, если коронавирус проходит бессимптомно, пациент в терапии не нуждается, но он обязан соблюдать карантинные меры. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что пациент должен самоизолироваться.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 99 399 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 3,1 млн.

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