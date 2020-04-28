У протоиерея Александра Шаргунова подозревают коронавирус
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Настоятель храма святителя Николая в Пыжах, известный московский священник Александр Шаргунов, предположительно, заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сына священника, депутата Госдумы Сергея Шаргунова.
По его словам, вероятность заболевания у священника высокая.
Шаргунов добавил, что заболел также дьяков и двое алтарников храма.
Он отметил, что отец находится в тяжелом состоянии.
«Прошу всех верующих помолиться за отца моего протоиерея Александра», — сказал депутат.
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