У протоиерея Александра Шаргунова подозревают коронавирус

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Настоятель храма святителя Николая в Пыжах, известный московский священник Александр Шаргунов, предположительно, заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сына священника, депутата Госдумы Сергея Шаргунова.

По его словам, вероятность заболевания у священника высокая.

Шаргунов добавил, что заболел также дьяков и двое алтарников храма.

Он отметил, что отец находится в тяжелом состоянии.

«Прошу всех верующих помолиться за отца моего протоиерея Александра», — сказал депутат.

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