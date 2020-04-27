Более 40% новых зараженных COVID-19 в Москве моложе 45 лет

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Среди новых заразившихся коронавирусом в Москве 41% людей моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

39,5% — от 46 до 65 лет, 9% — от 66 до 79 лет, 5% заболевших старше 80 лет, рассказали в оперштабе.

За последние сутки в столице подтвержден 2 871 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на сегодяшний день в Москве выявлено 45 351 случай COVID-19.

Всего в России подтверждено 87 147 случаев заражения. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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