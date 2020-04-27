Вывозной рейс почти с 200 россиянами вылетел из Вьетнама в Россию

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Вывозной рейс авиакомпании S7 со 182 россиянами вылетел из Вьетнама в Новосибирск, передает ТАСС со ссылкой на представительство авиакомпании во Вьетнаме.

«Рейс номер 5784 вылетел сегодня утром из Камрани в Новосибирск со 182 пассажирами на борту», — рассказали в представительстве.

Генеральный консул России во вьетнамском Хошимине Алексей Попов уточнил, что на борт смогли без ограничений попасть соотечественники со всех регионов России.

Данный рейс стал вторым вывозным рейсом S7 из Вьетнама. Первый был совершен 20 апреля. Тогда из Камрани в Новосибирск вылетели 149 россиян.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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