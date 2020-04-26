В Курске скончался епископ с подтвержденным коронавирусом
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В курской больнице скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин, у которого был подтвержден коронавирус, сообщается на сайте Московского патриархата.
Уточняется, что окончательное заключение о смерти появится позже.
Епископу Вениамину было 55 лет.
В России коронавирусом заразились почти 81 тыс., скончались 747 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.