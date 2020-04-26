В России более 170 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом нового типа в России находятся 173 тысячи человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.
За минувшие сутки проведено 156 тысяч тестов на коронавирус, говорится в сообщении. Отмечается, что за все время пандемии в России провели более 2,8 млн тестов.
По последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 681 случай — с летальным исходом. За все время пандемии вылечились 6 250 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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